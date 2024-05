Zweiter Anlauf in Wülfrath Feierabendmarkt mit mehr Anbietern

Der Blick von Dirk Herbener geht in diesen Tagen immer wieder mal auf die Wetter-App. Es sind zwar kurze Schauer für den Freitag, 3. Mai, angesagt, aber zumindest keine Unwetterwarnungen und um 18 Uhr soll es trocken bleiben. Das sind doch gute Aussichten für den zweiten Anlauf einer Premiere: An diesem Freitag soll nämlich ab 17 Uhr der erste Feierabendmarkt auf dem Parkplatz am Diek stattfinden – organisiert von der Interessensgemeinschaft Wülfrath pro, dessen Vorsitzender Dirk Herbener ist.