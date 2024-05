Begeisternde Premiere in Wülfrath Erster Feierabendmarkt ein voller Erfolg

„Knock, knock, knocking on heavens door“, schallt es über den Platz. Es hallt über den Krapps Teich und in die Gassen hinaus. Es ist das Musikerduo „The Steve & Toby Morning Show“, das hier mit beliebten Hits für Stimmung sorgt. Einzelne Stände sind am Rand des Parkplatzes aufgebaut, die Mitte steht den Besuchern zur Verfügung, die sich hier dicht an dicht drängen. Aber auch vor den einzelnen Ständen haben sich lange Schlangen gebildet. Der Andrang beim ersten Feierabendmarkt ist groß.