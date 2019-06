Stadtwerke Wülfrath melden Vermarktungserfolg : Erste Photovoltaikanlage ist verpachtet

Wülfrath Stadtwerke Wülfrath bietetn seit Ende letzten Jahres Ökostrom vom eigenen Dach an. Den ersten Pächter gibt es schon.

Das Angebot der Stadtwerke richtet sich an Hauseigentümer, die eine eigene Investition in eine Anlage vermeiden und trotzdem selbst erzeugten Strom zur Eigenversorgung nutzen möchten. Das Pachtmodell funktioniert wie folgt: „Die Stadtwerke Wülfrath bleiben für 20 Jahre Eigentümer der Photovoltaikanlage“, erklärt Arne Dorando, Stadtwerke-Geschäftsführer. Der Hausbesitzer ist der Betreiber und Nutzer der Anlage. Für die Dauer der Laufzeit zahlt der Kunde eine monatliche Pacht an die Stadtwerke und die beim Kauf üblichen Investitionskosten entfallen.“