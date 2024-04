Neuer Service in Wülfrath Erste Hilfe bei der Fahrradpanne

Also suchte der Verein Mitstreiter und fand diese in der Bürgerstiftung Wülfrath. Die Bürgerstiftung stimmte ab und entschied, sich an diesem Projekt mit 1000 Euro zu beteiligen also die Hälfte der Kosten zu übernehmen. „Das ist unser erstes großes Projekt gemeinsam“, sagte Stefanie Reuter vom Vorstand der Bürgerstiftung. Und es passe sehr gut ins Jahresprogramm der Bürgerstiftung, die sich derzeit verstärkt mit dem Thema Klimaschutz befasse. Insgesamt sieben Monate hat es gedauert, bis die Fahrradreparatur-Station Realität werden konnte.