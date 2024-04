Frühlingsstimmung in Wülfrath Ein rosa Kirschblütentraum

(am) Instagrammer, Fotografen und andere schwärmen derzeit zur Kirschblüte in die Bonner Altstadt. Aber warum nach Bonn, wenn das Gute liegt so nah? Diese Kirschnelken zum Beispiel verzaubern derzeit das Auge der Wülfrather am Rathaus. Dort stehen auch gleich mehrere Exemplare, die schöne rosafarbene Akzente im Frühling setzen und mit ihrer Farbenpracht begeistern. An vielen Ecken in der Stadt blühen zudem derzeit die Kirschbäume. Überall können die rosa Farbkleckse gesichtet werden. Und wunderschöne Motive bieten auch die Wülfrather Exemplare. Da kann man sich das weite Fahren sparen. Foto: Mazzalupi