Hiobsbotschaft in Wülfrath Kita Schulstraße bleibt noch länger Baustelle

Bedrückt sah Georg Eickhoff, Leiter des Hochbauamts, in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses aus. Kein Wunder, denn er hatte schlechte Nachrichten mitzuteilen: Die angestrebte Eröffnung der Kita Schulstraße verschiebt sich erneut. Anstatt zum 1. August, soll sie nun erst am 24. November an den Start gehen. „Ich habe von Anfang an gesagt, es ist eine knappe Terminplanung und wenn auch nur ein Auftrag nicht vergeben werden kann, können wir diese nicht halten“, betonte Eickhoff. Und genau dieser Fall ist nun eingetreten.