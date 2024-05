Betreuung in Wülfrath Eröffnung des Kita-Neubaus rückt näher

„Die Fassade im Innenhof ist bereits gereinigt und gestrichen. Die Arbeiten am Haus sind in den letzten Zügen.“ Anders sehe es bei der Außenanlage aus, die „zäh“ seien. Der Bauunternehmer habe für diese Arbeiten einen Subunternehmer beauftragt, der auch zur Stelle sei. „Er wartet allerdings auf Material, um arbeiten zu können.“ Das Material, so erklärte Eickhoff, würde aber vom Bauunternehmer selbst gestellt. Bis zur Kita-Eröffnung am 1. August wolle man versuchen, zumindest den Eingangsbereich sowie die Fluchtwege komplett fertig gepflastert zu haben. Die grüne Außenanlage könnte sich dagegen etwas hinziehen, räumte der Hochbauamtsleiter ein. Mit dem Garten- und Landschaftsbauer sei man in Verhandlungen.