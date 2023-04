Kultur in Wülfrath Furioser Neustart im Schlupkothen

Haben die drei anfangs noch improvisiert, ist das Zusammenspiel längst ausgereift. Zweimal in der Woche stehen sie mittlerweile im Proberaum, von Thomas Gerhold war dazu zu hören: „Die Chemie stimmte sofort.“ Er hätte es nicht sagen müssen, es war in jedem Augenblick dieser melancholisch-schönen Klänge zu spüren. Geplant waren 90 Minuten, gespielt haben sie drei Stunden. Die Musiker waren in Plauderlaune und so ganz nebenbei bekam man auch noch ein paar Musik-Geschichten erzählt: Es war ein furioser Auftakt, den die drei jetzt auf der Bühne abgeliefert haben. Am Ende lagen sich mehr als 100 Zuhörer schunkelnd in den Armen, um lautstark in Leonard Cohens „Halleluja“ einzustimmen. Umhüllt vom roten Partylicht, dass – wie Bernd Kicinski feststellte – gottlob noch funktionierte.