Spende in Wülfrath Schweinelauf bringt über 7000 Euro für den guten Zweck

Unabhängig vom Schweinelauf gab es von den Lions noch eine weitere Spende für die Tafel. Clubpräsident Kevin Bäßler hat Kontakte zu einem Hersteller von Gesellschaftsspielen, der 19 Paletten mit Strategiespielen übrighatte. Die wurden an die Tafel Mettmann und Niederberg zum Verteilen an die Tafelgäste abgegeben. „Wir haben auch schon einige an die Kollegen in Erkrath und Hilden abgegeben“, erklärte Högström. Dennoch sind solche Spenden, genauso wie die von haltbaren Lebensmitteln wie Konserven, Nudeln oder Reis, jederzeit willkommen. „Unser Zentrallager in Velbert ist aktuell so gut wie leer“, sagt die Koordinatorin. Dabei reichen die frischen Lebensmittelspenden häufig nicht. „Wir müssen oft am Ende haltbare Lebensmittel dazu packen“, so der Wülfrather Standortleiter Bernd Arnold.