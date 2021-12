Stadt überarbeitet Gebührensatzungen : Wülfrath erhöht Gebühren für Müll, Abwasser und Friedhof

Wülfrath Die Wülfrather müssen sich darauf vorbereiten, dass zahlreiche Gebühren ab kommendem Jahr steigen werden. Nur Straßenreinigung und Winterdienst werden günstiger.

Abfallentsorgung Die Abfallentsorgungsgebühren für die Jahre 2022/2023 steigen um 9,6 Prozent Die Gesamtaufwendungen für die Restmüllgebühren erhöhen sich von 3,24 Mio. auf 3,74 Mio. Euro. Eine der deutlichsten Ansatzsteigerungen mit mehr als 300.000 Euro gibt es bei den Kreisabfallbeseitigungsgebühren, da der Gebührensatz gestiegen ist. Zur Information: Die Gebühren in Wülfrath werden für zwei Jahre kalkuliert. Die letzte Kalkulation fand 2019 für die Jahre 2020/2021 statt. Zu diesem Zeitpunkt war der Satz für die Kreisabfallgebühren niedriger als jetzt. Bei den Restmüllgebühren werden jährlich Betriebsergebnisrechnungen erstellt. Eventuelle Überdeckungen werden in der nächst möglichen Gebührenkalkulation gutgeschrieben werden. Somit ergibt sich aus einer zweijährigen Kalkulation im Ergebnis kein Nachteil. In der aktuellen Gebührenkalkulation wurden rund 575.000 Euro aus den Betriebsergebnisrechnungen 2018/2019 gutgeschrieben.

Die Verwaltung hatte 2017 festgestellt, dass in den Betriebsabrechnungen 2014/2015 und 2016/2017 des Abwassergebührenhaushaltes ein fehlerhafter Anlagewert der Abwasseranlagen zugrunde gelegt wurde. Dies wurde mit einer Ergänzung der Betriebsabrechnung 2014/2015 und der Durchführung der Abrechnung für 2016/2017 korrigiert, was zu einer erheblichen Überdeckung für diese Jahre führte. Diese Überdeckung wurde für die Jahre 2020/2021 gebührenmindernd berücksichtigt. In den Jahren 2020/2021 wurden pro Jahr 873.000 Euro zurückgezahlt, was entsprechend kosten- und damit gebührenmindernd wirkte. Für die Gebührenkalkulation 2022/2023 liegt ein solcher Effekt nicht mehr vor, so dass die Kosten nunmehr wieder voll umgelegt werden müssen. Daraus ergibt sich, dass die Schmutzwassergebühr ab dem 01.01.2022 bei 2,46 Euro je cbm liegen wird. Die Niederschlagswassergebühr steigt von 0,87 auf 1,11 Euro je qm angeschlossener Grundstücksfläche.