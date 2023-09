Bürgerservice in Wülfrath Es gibt vorerst keine Mängelmelder-App

Mal eben die wilde Müllkippe im Wald oder eine Gefahrenstelle im Stadtgebiet an die Stadt melden – in einigen Städten geht das per App. In Wülfrath gibt es solch eine Mängelmelder-App bisher nicht. Deshalb stellte die CDU-Fraktion im Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung und Feuerwehr einen entsprechenden Prüfauftrag zur Einführung einer solchen App. Zuletzt war das Thema 2018 auf der politischen Agenda.