Finanzspritze für Wülfrath Stadt erhält weitere Fördergelder für die Innenstadt

Bereits bei der ersten Förderrunde, das „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte in NRW“, gehört Wülfrath zu den geförderten Städten, um nach der Corona-Pandemie die Innenstädte wieder zu reaktivieren. Die Stadt konnte dadurch leer stehende Ladenlokale vergünstigt anmieten und weitervermieten an jene, die ihre Geschäftsidee ausprobieren wollten. In der Fußgängerzone eröffnete dadurch in den vergangenen zwei Jahren zwar eine Vielzahl an neuen Geschäften. Doch die wenigsten hielten sich auf Dauer. Die Politik bewertet das Programm deshalb als Fehlschlag. Es läuft zum 31. Dezember 2023 aus. Das neue „ZIO“ schließt hieran an. Es können dieses Mal aber nur Lokale angemietet werden, die bei dem ersten Aufruf nicht dabei gewesen sind.