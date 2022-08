Geldsegen für Wülfrath : Wülfrath erhält 3,47 Millionen Euro vom Land NRW

Wülf Das Geld stammt aus dem „Städtebauförderprogramm 2022“. In der Kalkstadt sollen damit viele Projekte angestoßen werden, um die Zukunft der Stadt lebenswert zu machen.

Wie der Wülfrather Landtagsabgeordnete Martin Sträßer (CDU) in einer Pressemitteilung bekannt gibt, erhält Wülfrath 3,47 Millionen Euro vom Land NRW aus dem „Städtebauförderprogramm 2022“. Die Landesregierung habe nun die Auswahl für Projekte getroffen und unterstützt 232 Ideen, die Städte und Gemeinden fit für eine lebenswerte Zukunft machen sollen, mit insgesamt 336,6 Millionen Euro. „Ich freue mich sehr, dass auch Wülfrath von diesem Förderprogramm profitiert. 3.470.000 Euro fließen unter anderem in die Sanierung des Jugendhauses Fliege, das Citymanagement, den Verfügungsfonds für bewohnergetragene Projekte, und in die Unterstützung privater Baumaßnahmen zur Verbesserung des Stadtbildes. Das Städtebauförderprogramm 2022 ist ein Projekt, mit dem wir unsere Heimat nachhaltig stärken“, ist Sträßer überzeugt. An dem Programm beteiligen sich voraussichtlich das Land mit 188,2 Millionen, der Bund mit 146,1 Millionen sowie die EU mit 2,3 Millionen Euro. Die Frist für die Einreichung von Förderanträgen für das kommende Jahr endet am 30. September 2022.