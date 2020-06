Entwurf des Kämmerers : Positives Ergebnis des Jahresabschlusses

Wülfrath 25 Tagesordnungspunkt umfasst der öffentliche Teil der Ratssitzung, die Dienstag, 23. Juni, ab 17 Uhr in der Sporthalle an der Goethestraße stattfindet. Unter anderem wird hier der Entwurf des Jahresabschluss 2019 vorgelegt.

Kämmerer Ritsche erklärt, wie sich der Überschuss zusammensetzt: „Zum Jahresende brachte eine Einigung in einer alten Steuerstreitigkeit mit einem ehemals in Wülfrath ansässigem Unternehmen eine ungeplante Ergebnisverbesserung von rund 350.000 Euro. Zudem konnten noch die Erträge aus einigen Grundstücksverkäufen, Stichwort Bockswiese, in Höhe von rund 200.000 Euro realisiert werden. Hinzu kamen ungeplante Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen in einer Größenordnung von etwa 450.000 Euro und Abschreibungen, die um 100.000 Euro geringer ausfielen.