Energiekrise in Wülfrath Das haben die Energiesparmaßnahmen gebracht

Sparen – und zwar bei Energie und Gas, dazu waren alle im vergangenen Winter aufgerufen. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine löste eine bisher noch nicht gekannte Angst einer Energiekrise aus, bei der alle mitziehen mussten, damit Gasspeicher nicht leerlaufen. Nicht nur der Bürger, sondern auch die Kommunen waren durch den Bund und die Energiesparverordnung des Bundes zum Sparen aufgerufen, drehten Thermostate in den Verwaltungsgebäuden runter oder achteten genau darauf, in den städtischen Liegenschaften nicht unnötig Licht brennen zulassen.