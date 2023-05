Tonnenverteilung in Wülfrath Endlich hat der Tonnen-Ärger ein Ende

Wülfrath · Am Wülfrather Rathaus gab es am Montag Gelbe Tonnen. Zum Mitnehmen, also quasi auf die Hand. 453 Bürger vermissen noch so ein Behältnis. Die Selbstabholer zogen mit einem glücklichen Lächeln von dannen.

15.05.2023, 17:40 Uhr

Daniel Fahl holte am Montag eine 120 Liter fassende Gelbe Tonne am Rathaus ab. Der Müllbehälter war fürs Vereinsheim der Wülfrather Schützen bestimmt. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Dirk Neubauer

Diese Tonne lässt sich Daniel Fahl nicht mehr nehmen. Sie ist für das Vereinsheim der Wülfrather Schützen bestimmt. Knapp ein halbes Jahr wurde telefoniert und gemailt und geschimpft und wieder telefoniert. Gestern holte Fahl den Behälter mit dem leuchtend gelben Deckel höchstpersönlich am Rathaus ab. Mehr noch: Kurze Zeit später fuhr er ein zweites Mal vor: „Dieses Mal komme ich für unsere Nachbarn, die haben nämlich auch noch keine Tonne bekommen.“