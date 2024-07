Fußball-EM 2024 in Wülfrath Traum vom Sommermärchen vorbei

(am) Das war ein Match, das hätte das Finale der Fußball-Europameisterschaft sein können. Das Viertelfinalspiel Spanien gegen Deutschland hatte Spannung pur bis zum Schluss zu bieten. Entsprechend fieberten die Fans beim Rudelgucken mit. In Düssel vor dem Gemeindehaus schauten Deutsche und Spanier zum Beispiel Seite an Seite (Foto). Am Ende einer hart umkämpften Partie siegte dann doch Spanien. Enttäuschung bei den Fans gab es nicht nur in Düssel, sondern auch beim Public Viewing an der Kathedrale Schlupkothen. Ein erneutes Fußballsommermärchen im Heimatland ist ausgeträumt. Aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel: Beide Veranstalter wollen auch zur WM wieder Public Viewing anbieten. Foto: Blazy