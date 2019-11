Zu Monatsanfang gewählter Jugendamtselternbeirat nimmt Arbeit auf : Eltern wollen höhere Kita-Beiträge stoppen

Wülfrath Janina Gebhard ist neue Vorsitzende des Jugendamtselternbeirats, der in der Ratssitzung Präsenz zeigen möchte.

Gesetz Im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist die Mitwirkung von Eltern in der Kindertageseinrichtung in §9 verankert.

„Ich bin Realist“, sagt Janina Gebhard über die nun kommende Woche stattfindende Ratssitzung. „Wir wollen nicht destruktiv sein, aber mit der Erhöhung um drei Prozent sowie der Dynamisierung sind wir nicht einverstanden.“ Nicht nur, dass aus ihrer Sicht so das angekündigte zweite Beitragsfreie Kita-Jahr konterkarriert wird, „was ist der Grund für die Erhöhung?“, sucht sie nach „überzeugenden Argumenten, außer, dass die Stadt kein Geld hat“. Angesichts der bekanntermaßen notorisch klammen Kasse ist „für uns klar, weshalb es in Wülfrath keine Beitragsfreiheit gibt. Aber es ist ungerecht, jetzt wieder zu erhöhen und von den Eltern noch mehr Geld zu fordern.“ Nach ihrer Auffassung ist auch das geplante Zeitfenster, die neue Satzung soll zum 1. August 2020 in Kraft treten, die Erhöhung und Anpassung der Elternbeträge erfolgt also zum Beginn des Kindergartenjahres 2020/21, und 2024 enden. An diesem Punkt wäre es den JAEBlern lieber, die Verwaltung analysiere die Zahlen anders. „Warum kann nicht in jedem Jahr genau auf die Zahlen geschaut werden?“ Vermutlich sei das nun vorgeschlagene Vorgehen weniger Aufwand für die Verwaltung. „Aber für die Eltern ist es kein Vorteil. Ich hätte die Diskussion lieber jedes Jahr geführt.“