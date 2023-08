Angebot in Wülfrath Ellenbeek erhält einen neuen Treffpunkt

Im Quartier Ellenbeek leben Menschen jeden Alters und verschiedener Herkunft. Das Zusammenleben klappt gut, doch gerade vielen älteren Menschen fehlt ein Treffpunkt in ihrem Stadtteil. Gab es früher durch den Stadtteilverein in der ehemaligen Einkaufspassage noch ein Café, an dem man sich traf und plauderte, ist seit dem Wegzug und Leerstand der Ladenlokale auch diese Möglichkeit wegfallen. Dass der Bedarf aber groß ist, ist unter anderem bei der Ortsteilbegehung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Rahmen der Quartierarbeit mehr als deutlich geworden.