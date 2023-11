Kunst in Wülfrath Tausche Skulptur für Bildung

Und Elke Voß-Klingler strahlte. Woher kommt die enorme Hilfsbereitschaft der Künstlerin? Sie sagt, sie sei dankbar, sie habe Glück gehabt. Sie habe keinen Krieg und keine Flucht erleben, keine Folter erdulden müssen. Sie möchte etwas zurückgeben, an die, die nicht soviel Glück hatten. Und so hilft sie Flüchtlingen, die in Wülfrath gestrandet sind, den Flutopfern an der Ahr und eben auch den Schulkindern in Uganda. Ihre Verkaufsausstellung Naturkostladen läuft übrigens bis zum 9. Dezember.