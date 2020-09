Unfall in Wülfrath-Innenstadt : Elfjähriger auf Fußgängerüberweg schwer verletzt

Wülfrath Ein Junge war in Wülfrath-Innenstadt mit seinem Tretroller unterwegs. Eine Autofahrerin bremste nicht rechtzeitig.

In der Wülfrather Innenstadt wurde am Dienstag ein Elfjähriger angefahren und schwer verletzt. Der Junge aus Wülfrath war gegen 13.40 Uhr mit seinem Tretroller von der Schulstraße aus kommend in Richtung Lindenstraße unterwegs. Als er den Fußgängerüberweg an der Lindenstraße überqueren wollte, übersah eine 60-jährige Heiligenhauserin den Jungen.