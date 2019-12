Jeder Cent zählt : Der elfjährige Daniel will den Krebs besiegen

Wülfrath Etwa 200.000 Euro kostet die Therapiemaßnahme, die dem elfjährigen Wülfrather hoffentlich sein Leben retten wird.

90 Prozent davon erkranken vor Schulbeginn. Wird der Tumor entdeckt, sind in der Hälfte der Fälle bereits Metastasen vorhanden, besonders in den Lymphknoten, im Knochenmark, den Knochen, in der Leber und der Haut. So war es auch bei Daniel. Dank engagierter Ärzte im Essener Klinikum und eines Spezialisten in Greifswald hat Daniel inzwischen sechs Jahre mit der tückischen Krankheit überlebt, zwei Chemotherapien plus Stammzellentransplantation inklusive. Im vergangenen Monat dann der Rückschlag: eine weitere Therapie ist nötig. Sie kostet 200.000 Euro. Deshalb ist jetzt ganz Wülfrath auf den Beinen, um für den Jungen Spenden zu sammeln. In den heiligen Messen an diesem Wochen wird beispielsweise die katholische Kirchengemeinde St. Maximin dem Spendenaufruf folgen, die Türkollekte von Heiligabend sowie des 2. Weihnachtstages soll auf das Spendenkonto der Stiftung ACOA fließen. Auch der Bürgerverein Wülfrath beteiligt sich mit der Summe von 500 Euro. „Wir wünschen Daniel eine erfolgreiche Behandlung in Barcelona und das er bald seinem geliebten Fußball wieder hinterher jagen kann“, wünscht Pressewart H.Werner Hahn.