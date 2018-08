Wülfrath: Eklat - Tunnelflimmern fällt aus

Das Open Air Kino in Wülfrath fällt aus. Nicht erfreut zeigen sich von links: Mathias Freund (Würg), Mark Rieder (Veranstalter), Rainer Ritsche (Erster Beigeordneter). Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Die Beteiligten haben offenbar Meinungsverschiedenheiten. Die Stadt reagiert überrascht.

(hba/arue) In Vorbereitung auf das Freiluft-Film-Festival „Tunnelflimmern“ haben sich die beteiligten Akteure offenbar überworfen. Das wurde gestern offenbar, als die Verantwortlichen in einem Pressegespräch das neue Programm vorstellen wollten. Dieses Programm wurde bereits Anfang August veröffentlicht, auch die RP berichtete. Jetzt aber scheint es derart große Überwerfungen zu geben, dass der Hauptverantwortliche, Mark Rieder, gestern seinen Rückzug bekannt gab. „Da gibt es eine Gemengelage von vielen Unstimmigkeiten“, sagte er im Nachgang des Pressegesprächs der RP. „Daher haben wir uns darauf verständigt, es dieses Jahr zu lassen.“ Gleichwohl will er dem Ganzen noch einmal eine Chance geben: „Wir haben verabredet, dass wir im Herbst noch einmal miteinander reden, wie man das Ganze besser strukturieren kann.“ Rund 60 Karten wurden bereits verkauft. Die Organisatoren wollen nun überlegen, wie die Gäste ihr Geld zurückerhalten.