Klimawette in Wülfrath : Welcher Eisblock schmilzt schneller?

Klimawette in Wülfrath

Wülfrath Anlässlich der zweiten Klimaschutzmesse kommt die Eisblockwette in die Stadt. Wer mitmacht, hat die Aussicht auf ein Stecker-Solarmodul.

Der heiße Sommer hat es gezeigt: Der Klimawandel ist allgegenwärtig. Umso wichtiger ist es, etwas zu tun. Einen Überblick über die Möglichkeiten und Tipps von Experten erhalten Interessierte bei der zweiten Wülfrather Klimaschutzmesse am 24. September auf dem Gelände am Zeittunnel.

Anlässlich der Veranstaltung kommt die Eisblockwette in die Kalkstadt. Mit der Aktion wird eindrücklich sichtbar gemacht, welchen Wert Dämmen für den Geldbeutel und den Klimaschutz hat. Darum geht es bei der Eisblockwette: Je ein Eisblock mit 200 Liter Volumen werden vom 19. bis 28. September in einer gedämmten und einer ungedämmten Hütte gelagert. Die Herausforderung ist nun, möglichst exakt zu tippen, wie viele Liter Eis in den jeweiligen Hütten schmilzt und wie groß die Differenz ist. Es kann sinnvoll sein, sich ein persönliches Bild von den Hütten zu machen. Die Möglichkeit hierzu besteht während der regulären Öffnungszeiten des Zeittunnels: dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.