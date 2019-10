Verwaltung registrierte 271 Zuzüge im vergangenen Quartal : Wülfraths Einwohnerzahl bleibt stabil

Wülfrath Aktuelles Zahlenmaterial zur Entwicklung der Stadt.

Exakt 21.533 Menschen lebten zu besagtem Quartalende in Wülfrath. Das sind zwei Personen weniger als zum Stichtag des vorangegangenen Quartals. In Zahlen aufgeschlüsselt stellen sich die Veränderungen wie folgt dar: 44 im Zeitraum gemeldete Geburten stehen 71 Sterbefälle gegenüber. Die Bilanz in Sachen Neubürger ist positiv, denn 246 Wegzügen stehen 271 Zuzügen entgegen. Außerdem wurden 262 Umzüge innerhalb der Stadt registriert.