Leben in Wülfrath Einwohnerzahl sinkt weiter

Das Ziel der Stadt, auf über 22.000 Einwohner zu kommen, scheint weiter in die Ferne zu rücken. Denn der Trend, das zeigen die neuen Einwohnerzahlen, bleibt vorerst rückläufig. Wie die Stadt mitteilt, lebten 21.512 Einwohnende bis zum Stichtag am 31. Dezember 2023 in Wülfrath. Das sind im Vergleich zum III. Quartal 2023 (21.524) insgesamt zwölf Personen weniger. Im Jahresvergleich ist die Anzahl um insgesamt 126 Personen von 21.638 auf 21.512 gesunken. In 2023 wurden beim Einwohnermeldeamt 157 Geburten (65 Jungen/72 Mädchen), 337 Sterbefälle (160 Männer/154 Frauen), 1038 Zuzüge, 721 Umzüge (innerhalb von Wülfrath) und 984 Wegzüge verzeichnet. Das Standesamt hat bis zum 31. Dezember 96 Eheschließungen, 198 Sterbefälle und 4 Geburten (drei Mädchen/ein Junge) beurkundet. Aufgrund der geringen Geburtsbeurkundungen in Wülfrath ist ein Ranking der beliebtesten Vornamen nicht möglich. Die Stadt macht darauf aufmerksam, dass es sich bei den Zahlen um eine stichtagsbezogene Momentaufnahme handelt. Da Ab-, Um- und Anmeldungen innerhalb von zwei Wochen auch rückwirkend erfolgen können und die Geburten- und Sterbefallmeldungen der einzelnen Standesämter erst nach Beurkundung erfolgen, verändern sich die Zahlen häufig nach erfolgter Auswertung.