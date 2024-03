Autobahn in Wülfrath Wartungsarbeiten an A535

Autofahrer müssen sich am Dienstag, 12. März, und Mittwoch, 13. März, jeweils von 9 bis 16 Uhr auf Verkehrseinschränkungen auf der A535 einstellen. Denn dann steht den Verkehrsteilnehmenden auf der Autobahn in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Wuppertal-Dornap und Wülfrath nur eine von zwei Fahrspuren zur Verfügung, wie die Autobahn GmbH Rheinland mitteilt. Mitarbeiter warten an den beiden Tagen den Tunnel „Großer Busch“.