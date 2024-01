Einbrüche in Wülfrath Täter drangen in Wohnungen und ein Einfamilienhaus ein

Am Samstag, 13. Januar, wurde in ein Einfamilienhaus am Hundertwasser-Weg in der Zeit zwischen 9.30 und 20.05 Uhr eingebrochen. Auch hier verschafften sich die unbekannten Täter augenscheinlich Zugang zum Wohnhaus über die Terrassentür. Das gesamte Haus wurde delikttypisch durchsucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand konnte festgestellt werden, dass ein Tresor entwendet wurde. In dem Tresor befanden sich hochwertige Uhren sowie private Dokumente.