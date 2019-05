Verfolgungsjagd vor Gericht : Einbruch soll Zufall gewesen sein

Die Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt, hinzu kommen jeweils 30 Arbeitsstunden. Foto: dpa/Britta Pedersen

WÜLFRATH/WUPPERTAL Zwei Angeklagte verurteilt das Gericht zu Freiheitsstrafen.

Die beiden Angeklagten, die sich derzeit vor dem Wuppertaler Amtsgericht zu verantworten haben, hatten im November des vergangenen Jahres die Polizei in Atem gehalten. Die war wegen des Einbruchs in einem Haus am Lärchenweg alarmiert worden. Die Bewohner waren verreist, ein Zeuge hatte das Blinken der Alarmanlage gemeldet. Als die Polizeibeamten am Tatort ankamen, waren die Täter gerade in einen BMW gesprungen und davon gerast.

In der Anklageschrift wird später stehen, dass sie trotz Gegenverkehrs waghalsige Überholmanöver riskiert und an der Eichenstraße über eine rote Ampel in die Mettmanner Straße abgebogen sein sollen. Dort war es an der Kreuzung zur Velberter Straße zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 69-jährigen Wülfrathers gekommen. Nachdem der BMW-Fahrer davon gänzlich unbeeindruckt- und dazu noch ohne Führerschein - weitergefahren war, stoppte er den Fluchtwagen kurz darauf am Fahrbahnrand. Die Täter flüchteten zu Fuß, mittlerweile kreiste ein Hubschrauber über der Innenstadt. Nachdem einer der Täter in der Nähe des Rathauses festgenommen werden konnte, wurde ein zweiter von einem Diensthund im Gebüsch gestellt. Ein weiterer Mittäter, der beim Diebstahl vor dem Haus gewartet haben soll, wird in einem gesonderten Verfahren angeklagt.

Die beiden Angeklagten wiederum, 23 und 26 Jahre, sind ohne festen Wohnsitz und seither in Untersuchungshaft. Beide haben ihre Tatbeteiligung eingeräumt - einer will jedoch nur der Fahrer gewesen sein, der andere will das Haus ohne Diebesgut verlassen haben. Tatsächlich wurde im Fluchtauto nichts gefunden, gleichwohl gibt es eine umfangreiche Schadensaufstellung der Hauseigentümer. Die hatten vorsorglich Fotos ihres Schmuckes gemacht, der nach dem Einbruch verschwunden war. Ein Gutachter habe ihnen gesagt, es sei in der Gegend bereits das dritte Fenster innerhalb kurzer Zeit, dass auf diese Weise eingeschlagen worden sei.