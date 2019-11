Änderungen in der Verkehrsführung an der Fliethe : Einbahnstraße wird aufgehoben

Änderungen in der Verkehrsführung an der Fliethe

Wülfrath Es wurde kontrovers zwischen Politik und Anwohnern debattiert, die Politik stimmte dem Antrag der Wülfrather Gruppe zu. Sie forderte die Öffnung der Alten Ratinger Landstraße.

Die Diskussion um Verkehrsführung entlang der Adresse Alte Ratinger Landstraße ist nicht neu, wird aber nun entschieden. Die Wülfrather Gruppe hat jetzt den Beschlussvorschlag eingebracht, besagte Straße in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr zu öffnen. Mit Unterstützung der CDU, aber etwa der Gegenstimme der SPD ist die Politik dem Vorschlag gefolgt.

Vorangegangen war eine nicht nur kontrovers zwischen den Parteien geführte Debatte, sondern überaus emotionale Einlassungen verschiedener Anwohner der Heinrich-Heine- sowie der Bertholt-Brecht-Straße. Schon jetzt sei die Lebensqualität in den angrenzenden Wohnungen beeinträchtigt. Den ganzen Tag mit Motorenlärm konfrontiert zu werden, sei schlimm. „Das sind jetzt schon gefühlte hundert Dezibel“, empörte sich beispielsweise Dieter Fischer. „Wenn die Alte Ratinger Landstraße für den Zwei-Richtungsverkehr geöffnet wird, nimmt der Verkehr weiter zu.“ Auch in Hinblick auf die Feinstaubbelastung sei diese Maßnahme unverantwortlich. „Die Einbahnstraße in Frage zu stellen, ist unsozial und undemokratisch“, führte er aus.