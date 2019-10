Wülfrath : Wenn Amber eine Fährte aufnimmt

Hegeringsleiterin Luciana Volmer und Hündin Amber sind am Ziel: Gemeinsam haben sie die Aufgabe bewältigt. Foto: Ina Schwerdtfeger

Wülfrath Ein guter Jagdhund ist für einen Jäger von großer Bedeutung. Daher lässt die Vorsitzende des Wülfrather Hegerings ihre „Amber“ als sogenannten Schweißhund ausbilden.

Volmer ist seit 2014 passionierte Jägerin, fast genau so lange ist sie bereits Mitglied im Hegering, der Wülfrather Jägerschaft. Und seit fast zwei Jahren ist sie mittlerweile deren Vorsitzende. Im Blick hat sie dabei stets das Zusammenspiel von Natur und Mensch. Und natürlich auch das von Jäger und Hund. So ist es ihr wichtig, dass ihre zwei Jahre alte Schwarzwild-Bracke in der sogenannten Schweißarbeit ausgebildet wird.