Kinder- und Jugendförderung in Wülfrath Ein ganz spezielles Wahlbüro im Jugendhaus

Die Abteilung Kinder- und Jugendförderung öffnet am Mittwoch, 22. Mai, bis Mittwoch, 29. Mai, ein eigenes U16-Wahllokal im Kinder- und Jugendhaus, Schulstraße 5. Besucht werden kann dieses ganz spezielle Wahllokal dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr. Zusätzlich werden die weiterführenden Schulen in Wülfrath tageweise mit einem mobilen Wahllokal besucht, um eine breite Beteiligung an der U-16-Wahl zu ermöglichen. Auch hier ist diskutieren erwünscht. Alle jungen Menschen sind herzlich zur Teilnahme an der U16-Europawahl eingeladen.