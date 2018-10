Wülfrath : Ein Gang durch acht Erdzeitalter

Boris Isfort führt zum letzten Mal vor der Winterpause durch den Zeittunnel. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Erst im Frühjahr 2019 gibt es neue Führungen durch das Museum, das am 29. Oktober in Winterpause geht.

Alle Augen sind auf den Stein gerichtet, den Boris Isfort in der Hand hält. „Er besteht aus Kalzit“, verrät er. „Kalzit ist farblos. Hier ist Graphit dabei. Daher erhält der Stein seine graublaue Färbung.“ Dieser Kalkstein ist vor 400 Millionen Jahren in dem großen Barriere-Korallenriff gewachsen, das sich damals vom heutigen Düsseldorf bis ins Sauerland zog. So beginnt am vergangenen Sonntag die letzte öffentliche Führung durch den „Zeittunnel“, der erst im Sommer mit neuen Inhalten wieder eröffnet wurde. „Der Stand der Wissenschaft verändert sich regelmäßig“, erklärt Boris Isfort, der bereits seit elf Jahren Besucher durch die Ausstellungen führt. Führungen durch das Wülfrather Museum macht. Die Schau wurde dem neusten Wissensstand angepasst, interaktive Bildschirme und neue Filme machen sie multimedialer.

Boris Isfort nimmt die fünfzehn Besucher mit auf eine Zeitreise durch acht Erdzeitalter; verteilt auf 160 Meter. Zunächst wird ein Blick auf die gesamte Erdgeschichte geworfen, wunderbar anschaulich gemacht durch die Übertragung von 4,56 Milliarden Jahren auf ein Kalenderjahr. Demzufolge wären am 25. Februar die ersten Mikroorganismen entstanden, während der Homo Sapiens erst am Silvesterabend um 23.33 Uhr in Erscheinung tritt. „Es gibt uns also erst seit 27 Minuten“, sagt Isfort.

Info Besuch des Wülfrather Zeittunnels Öffnungszeiten dienstags bis sonntags ab 10 Uhr. Derzeit schließt der Tunnel um 17 Uhr, letzter Einlass ist um 16.15 Uhr.

Eintritt vier Euro für Erwachsene, für Kinder, Schüler, Studenten und Behinderte drei Euro.



Dann geht es weit zurück, wo vor 400 Millionen Jahren das Zeitalter der Fische begann. „Das Meer in Wülfrath war schön warm“, erzählt Boris Isfort. Es war die Zeit, in der das große Korallenriff für den Massenkalk sorgte. Damals lag Wülfrath direkt an der Abbruchkante zur Tiefsee. 100 Millionen Jahre später im Karbon entstanden die karbonischen Alpen durch eine Überschiebung der Kontinentalplatten. In einer Nische ist Tonschiefer zu erkennen. „Das ist das Grundgestein des Rheinischen Schiefergebirges“, erklärt Isfort, „das ist der Grund, auf dem wir leben.“ Das Erdzeitalter Perm brachte einen großen Umbruch - Deutschland ist eine Wüste. Eine enorme Klimaerwärmung durch den Ausbruch von Vulkanen hervorgerufen, sorgte für das größte Massensterben der Weltgeschichte, bevor im Trias der Siegeszug der Dinosaurier und Fischsaurier begann.