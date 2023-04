Straßen in Wülfrath Eichenweg ist nicht schön, aber verkehrssicher

In der Pfütze spiegeln sich Wolken, der Himmel und der Baum am Wegesrand wider. Das sieht zwar auf den ersten Blick ganz nett aus, führt aber regelmäßig zu Ärger. Denn die Pfütze vor der kleinen Ladenzeile am Eichenweg ist nicht die einzige. Zusätzlich befinden sich neben den Waschbetonplatten noch weitere Stellen, die mit Schotter aufgefüllt sind. Hier hat die Stadt zur Verkehrssicherung die Betonplatten entfernt. Denn diese wurden durch die Wurzeln der Bäume angehoben und stellten Stolperfallen dar.