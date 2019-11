Preisnachlass in der Stadtbücherei Wülfrath gefordert : 50 Prozent Rabatt für Ehrenamtler in der Medienwelt

Wülfrath Bürgerschaftliches Engagement verdient Anerkennung und Würdigung. In welcher Form, darüber wird derzeit in der Stadt debattiert.

Anstelle nur die etwa 151 Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr in den Genuss dieser Vergünstigung kommen zu lassen, wäre es sinnvoll, nochmals über die Einführung einer sogenannten Ehrenamtskarte für alle ehrenamtlich Aktiven der Stadt nachzudenken. Das Konzept funktioniert in NRW, mehr als 43.000 Ehrenamtskarten in etwa 248 Kommunen des Landes wurden seit der Einführung 2008 genutzt. Auch in Wülfrath war die Karte für Vergünstigungen und Sonderaktionen bereits im Gespräch – und ist es nun erneut. Kämmerer Rainer Ritsche betonte, wie wichtig auch „kleine Signale“ der Wertschätzung für Ehrenamtler aus Jugendfeuerwehr und Freiwilliger Wehr seien. Auf Neuzugänge sei die Stadt „angewiesen“, was diese Freiwilligen leisteten sei „enorm“. Für die kommenden drei Jahre sei außerdem ein Financier gefunden, die Aufwendungen auszugleichen. „Für drei Jahre stellt sich für die Verwaltung der Beschluss kostenneutral dar“, erklärte der Kämmerer. Kommenden Dienstag wird der Rat in seiner Sitzung eine Entscheidung zum Thema treffen.