Unfall bei der Feuerwehr Wülrath Ehrenamtliche von Großfahrzeug überrollt

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Stadt auf der Flandersbacher Straße in Höhe der Bushaltestelle Prangenhaus. Dort übten am Samstag die Einsatzabteilung und die Jugendfeuerwehr Wülfrath gemeinsam. Die ehrenamtliche Unterstützerin sollte Fotos der Übung für den Social Media-Auftritt der Feuerwehr machen. Dabei wurde sie von dem schweren Einsatzfahrzeug überrollt und schwer verletzt, so die Stadt.