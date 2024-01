Bildung in Wülfrath E.D.B. stellt sich mit einem Info-Tag vor

Einmal einen Beruf lernen und bis zur Rente darin arbeiten – das gehört längst der Vergangenheit an. Auf dem Weg zum Traumjob sind oftmals viele Stationen zu absolvieren. Es gibt dafür zahlreiche Weiterbildungsangebote in den unterschiedlichen Bereichen. Das Angebot des Bildungsträgers E.D.B. (Erfolg durch Bildung) ist eines davon. Bei einem Info-Tag am kommenden Donnerstag, 11. Januar, stellt sich der Bildungsträger Interessierten vor.