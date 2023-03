Spendenaktion in Wülfrath Duo spielt Benefizkonzert für Erdbebenopfer

Die schweren Erdbeben in der syrisch-türkischen Grenzregion im Februar 2023 und deren Auswirkungen haben die Menschen auch hier in Wülfrath beschäftigt und bewegt. Die Hilfsbereitschaft für die Opfer war sofort hoch, Spenden wurden gesammelt und in die Erdbebenregionen verschickt. Auch bei der Awo war klar, wir wollen helfen. Ursprünglich sollte bereits am 2. März ein Benefizkonzert mit den Musikern Cornelia Hessenberg und Christoph Rehm erfolgen, um Geld für die Opfer in der Türkei und Syrien zu sammeln. Doch die Veranstaltung musste kurzfristig aufgrund einer Erkrankung eines Künstlers verschoben werden.