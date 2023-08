Baustelle in Wülfrath Düssler Straße halbseitig wegen Hohlraum gesperrt

uf der Düsseler Straße in Höhe der Hausnummer 19 in der Fahrbahn Fahrtrichtung Düssel einen circa drei mal drei Meter großen und gut zwei Meter tiefen Hohlraum festgestellt. Ein Tiefbauunternehmen habe noch am Dienstag den Bereich untersucht, um die Ursache festzustellen. Für die Durchführung der Arbeiten muss die Straße halbseitig gesperrt werden, erklärt die Verwaltung. Der Verkehr wird deshalb mittels Baustellenampeln geregelt. Voraussichtlich werden die Arbeiten bis Ende der Woche andauern. Bis dahin müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf der Düsseler Straße auf Stau und Behinderungen einstellen müssen, bedauert die Stadt.