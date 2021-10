Klimaschutz in Wülfrath : Stadt fördert Photovoltaik und Energiesparen mit Forum

Wülfrath Das erste Forum von Klimaschutzmanager Gerd Schlüter zu Photovoltaik und E-Mobilität stieß auf reges Interesse – und wird daher wiederholt. Zudem gibt es regelmäßige Gratis-Energieberatung für Wülfrather.

Beim nächsten Termin am Donnerstag, 11. November, ab 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses, wird auf Wunsch der Teilnehmer auch ein Vetreter der Verbraucherzentrale NRW dabei sein und Potenziale der erneuerbaren Energien bei Wohnimmobilien vorzustellen. Das Interesse an den Möglichkeiten für einen Umstieg auf klimaschützende Techniken ist da, der Informationsbedarf groß. Daran knüpft auch die Verbraucherzentrale des Kreises mit ihren regelmäßigen kostenlosen Beratungsangeboten in Wülfrath an.

Mit ausreichendem Vorlauf sei ein durchdachter Wechsel der Heiztechnik möglich, zum Beispiel von fossiler zu erneuerbarer Energie. Aber nicht jede Heizung ist für jedes Haus und für jedes vorhandene Verteilsystem geeignet. Diese und andere Themen sind Gegenstand der kostenlosen Energieberatung. Nächste Termine in Wülfrath sind der 18. November und der 16. Dezember. Die halbstündige Beratung findet zwischen 15 bis 18 Uhr telefonisch statt. Anmeldung bei Klimaschutzmanager Gerd Schlüter, der die Termine koordiniert: E-Mail an g.schlueter@stadt.wuelfrath.de (mit Name, Adresse, Telefonnummer und Anliegen) oder unter Telefon 02058 18366. Berater Bertram ruft die Interessierten dann zur vereinbarten Uhrzeit an. Er unterstützt mit Fachwissen und Tipps zu allen Fragen rund um die Energieeffizienz. Dabei ist es egal, ob Abrechnungen unklar erscheinen, Ideen für Energiesparmaßnahmen an Dach, Fenstern, Wänden oder Heizung gesucht werden oder die passenden Fördermittel.