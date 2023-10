Kreativ in Wülfrath Neues Kunstangebot im Offenen Atelier

Die Teilnahmegebühr für „Druck & Collage“ betragen pro Person 50 Euro. In dem Preis ist dann auch bereits sämtliches, benötigtes Material beinhaltet. Kreativ gearbeitet wird im Offenen Atelier im Haus Langensiepen auf dem Diakoniegelände, Diakonissenweg 15. Anmeldungen können per Telefon unter der Nummer 0202 7581749 oder per E-Mail an offenes.atelier@bergische-diakonie.de erfolgen.