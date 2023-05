Aktionstag in Wülfrather Wasserwelt Wenig Andrang bei Schwimmabzeichen

Wülfrath · DLRG und Schwimmschule Beneke boten Aktionstag in der Wasserwelt an, die Resonanz für Bronze, Silber und Co. blieb jedoch gering. Bei den Schwimmfähigkeiten der Kinder besteht seit der Pandemie Nachholbedarf.

21.05.2023, 16:00 Uhr

Nicklas macht sein bronzenes Abzeichen, hier beim Rückenschwimmen unter Beobachtung von DLRG Mitarbeiterin Susanne Herzgen. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Sandra Grünwald

Eine ganze Bahn im Schwimmerbereich der Wülfrather Wasserwelt ist abgetrennt. Am Beckenrand stehen die rotgekleideten DLRG-Helfer, passen auf und geben Anweisungen, während im Wasser zwei Kandidaten für das „Silberne Schwimmabzeichen“ ihre Bahnen ziehen.