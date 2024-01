Pädagogisches Angebot in Wülfrath Ein Spielsack fördert alle Sinne der Kinder

Unter dem Motto „Weniger ist mehr!“ hat die Lott-Jonn-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit bereits in der ersten Jahreshälfte des vergangenen Jahres 50 Fachkräfte aus sechs Kita-Teams in einer Fortbildung für leicht umzusetzende Bewegungsideen in der Kita sensibilisiert. Nun geht die bewegte Fortbildung mit sieben weiteren Kita-Teams in die zweite Runde. Auch das Wülfrather DRK Familienzentrum mit der Kita Farbenfroh ist dabei, wird bis Ende Januar das neue Angebot testen.