Vorbild aus Wülfrath DRK-Initiative „Wülfrather Kinder in Not“ ist bundesweites Vorzeigeprojekt

Rund 700 Kinder leben in Wülfrath in Armut. Die Gründe für wirtschaftliche Notlagen der Familien sind vielfältig. Kinder sind dafür nicht verantwortlich, aber die Leidtragenden. Oft ist dies aber gar nicht sichtbar. „Kinder in Not hat in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, die Armut sichtbarer zu machen und dagegen etwas zu tun.