Lebenswichtige Unterstützung in Wülfrath „Blutspender sind Helfer im Stillen“

Der Beutel schwappt hin und her, während über den schmalen Schlauch der rote Saft hineinfließt. Er muss in Bewegung bleiben, damit das Blut, das gespendet wird, später auch noch genutzt werden kann. Ein halber Liter wird dem Spender abgenommen. Nur so viel, dass es für ihn keine großen Einschränkungen bedeutet. Aber gerade genug, um anderen Menschen damit womöglich das Leben zu retten.