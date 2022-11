Schwerer Unfall in Wülfrath Drei Verletzte nach Unfall auf regennasser Fahrbahn

Das war geschehen: Gegen 21.35 Uhr befuhr ein 18-jähriger Wülfrather mit einem VW Polo die Dornaper Straße in Düssel in Richtung Tillmansdorfer Straße. In Höhe der Einmündung zur Langendorfer Straße verlor der Wülfrather auf regennasser Fahrbahn in der dortigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem entgegenkommenden Iveco eines 36-jährigen Wuppertalers zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt.