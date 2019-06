Wülfrath : Drei Grundschulen kämpfen um den Titel

Wülfrath Bei der Stadtmeisterschaft gab es einen Sieger der Maxis (3. und 4. Klasse) und der Minis (1. und 2. Klasse).

Das was Bayern München für die Bundesliga ist, ist die Parkschule für die Wülfrather Stadtmeisterschaften: der Meisterschaftsfavorit schlechthin. Seit vier Jahren organisiert der TSV Einigkeit Dornap-Düssel das Turnier, stets hat die Parkschule den Pokal geholt. Ein Grund mehr für die beiden anderen teilnehmenden Schulen am Ball zu bleiben.

„Passt auf Jungs, solange das Spiel nicht beendet ist, ist nichts verloren und wenn wir ein Tor kassieren, dann möchte ich hier niemanden von Euch sehen, der den Kopf hängen lässt, verstanden?“, schärft Trainer Sven Schneider seinem Jungenteam von der Ellenbeek-Grundschule ein. Nur noch wenige Sekunden, dann startet die entscheidende Rückrunde gegen die stark aufgestellte Parkschule. Die Jungs stehen im Kreis, legen die Hände aufeinander, ein paar letzte Motivationsrufe, eigentlich spricht nichts gegen einen heutigen Pokalsieg, schließlich haben sie mit dem Hinrundenspiel gegen den Favoriten bereits gezeigt, was in ihnen steckt.

Die Sonne knallt gnadenlos vom nahezu wolkenlosen Himmel, es ist heiß, Schattenplätze gibt es kaum. Auf den Zuschauertribünen am Lhoist Sportplatz Erbacher Berg sitzen die Mitschüler und feuern ihre Mannschaften an. Die Parkschule hat ein buntes Namensplakat gemalt. Am anderen Ende des großen Platzes kämpfen zeitgleich die Minis (Erste und zweite Klasse) der Linden- und der Parkschule um den Titel, aufgeregte Eltern beobachten das Spiel, feuern den Nachwuchs lautstark an. „Los geh drauf, Junge!“ oder „Was macht der denn da, los gib ab den Ball““ schreit ein Vater aufgeregt Richtung Spielfeld. Eine Mutter hält sich kurz die Augen zu.