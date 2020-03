Nachklapp zum großen Putztag in Wülfrath : Wülfrather Dreck-weg-Tag sprengt alle Rekorde

Wülfrath Bestens vorbereitet von Abfallberaterin Ulrike Eberle und ihrem Team und in Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof, ist der diesjährige Großputztag in und um Wülfrath ein rekordverdächtiger Erfolg gewesen.

In Zahlen ausgedrückt liest sich der Dreck-weg-Tag 2020 so: 950 Aktive sammelten 2,8 Tonnen Abfälle ein und pflanzten 1500 Stiefmütterchen in der Innenstadt.

Es wurden 2,8 Tonnen Abfälle eingesammelt, fast eine Tonne mehr als im Vorjahr. Die Schulen und Kitas waren mit insgesamt 650 Schülerinnen, Schüler und Kindern bereits am Freitag, 13. März, in ihren Einsatzgebieten unterwegs. Als Dankeschön gab es von der Stadt Donuts, die Bäckerei Schmitz in Handarbeit fertigt. Am eigentlichen Aktionstag, nämlich Samstag, 14. März, waren dann noch einmal 300 Aktive unterwegs. Ebenso gut geschützt wie sichtbar mit Warnwesten, Arbeitshandschuhen, Abfallzangen, Säcken oder Pflanzschaufeln ausgestattet, waren diese fleißigen Helfer im Einsatz. Überall im Stadtgebiet sah man die vielen Freiwilligen in Aktion.