Natur in Wülfrath Dorfplatz Düssel erhält wieder eine vierte Linde

Reinhart Hassel vermutet aber, dass so mancher Düsseler bei den Arbeiten an eine andere Sache gedacht haben möge: „Manche Düsseler hatten sich verwundet über das tiefe Loch gezeigt und gehofft, dass das die Vorbereitung für den vom Bürgerverein Düssel vorgeschlagenen und unterstützten Trinkwasserbrunnen wäre“, so Hassel. Seit vergangenem Jahr engagiert sich der Verein nämlich für das Vorhaben. „Doch dieses Projekt ist leider noch nicht in der Umsetzungsphase, und wie es scheint, wird noch einiges an Wasser durch die Düssel fließen, bevor dieses Projekt umgesetzt werden kann“, bedauert der Pressesprecher.