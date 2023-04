Don Ross in Wülfrath Der „Fingerstyle-Weltmeister“ aus Kanada spielt bei der WüRG

Don Ross verblüfft Kenner wie Laien gleichermaßen mit seiner expressiven Spieltechnik. Das einmalige Gemisch aus explosiver Musikalität und intimer Nähe erzeugt bei vielen Besuchern seiner Konzerte das Gefühl, sich einem enormen Kraftfeld auszusetzen – und dennoch heimlich Don Ross‘ Seele belauscht zu haben. Seine ausgedehnten Tourneen führen ihn seit Jahrzehnten zu großen Festivals, in große Hallen, aber auch in profilierte kleinere Clubs. Dazu zählt natürlich auf der Club der Wülfrather Rockmusiker Gemeinschaft, kurz WüRG am Hammerstein.